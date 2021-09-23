В ООН обеспокоены "призывом" на территории оккупированного Донбасса

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций обеспокоено тем, что в марте и апреле 2021 года боевики “ДНР” и “ЛНР” выдали “указы”, которые установили принудительный призыв 400 человек в вооруженные формирования. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ за период с 1 февраля по 31 июля 2021 года, передает УНН.

Цитата

“В марте и апреле 2021 года, обе самопровозглашенные „республики“ выдали „указы“, установившие принудительный призыв 400 мужчин (по 200 в каждой самопровозглашенной „республике“) в вооруженные формирования. Такой призыв вооруженными группами вызывает ряд поводов для беспокойства”, — говорится в докладе.

Детали

В УВКПЧ отмечают, что так называемый “призыв” подвергает молодых гражданских мужчин на “недобровольную смертельную опасность, лишая их защиты, предоставляемой гражданским лицам по международному гуманитарному праву”.

Кроме того, это подвергает их чрезмерному риску уголовного преследования, значится в докладе.

“Отказ от призыва предусматривает привлечение лица к уголовной ответственности в соответствии с правилами, принятыми на территории, контролируемой самопровозглашёнными „республиками“, а призванные лица могут быть подвержены риску привлечения к ответственности и заключения в соответствии с законодательством Украины. Практика принудительного призыва также вызывает обеспокоенность ее совместимости с правом на свободу мысли, совести и религии”, — объясняют в УВКПЧ.

Добавим

Ранее УНН информировал, что по состоянию на конец августа более 250 уголовных дел по “уклонение от службы” в Вооруженных Силах РФ было передано на рассмотрение в так называемых “судов” временно оккупированного Крыма.

К концу июля 2021 года в Крыму проведено 13 кампаний по призыву в ВС РФ. За это время призвано в армию РФ около 31 тысячи жителей полуострова.

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