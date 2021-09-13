В окупованому Криму завели понад 250 справ за "ухилення від служби" в ЗС РФ - правозахисники

Деталі

Так, у серпні КПГ зафіксувала 14 нових кримінальних справ щодо мешканців Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ) і 10 нових вироків, ухвалених за ст. 328 КК РФ.

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“Всього на кінець серпня КПГ зафіксувала 258 кримінальних справи за ухилення від служби в ЗС РФ, що передані на розгляд до „судів“ Криму. За 232 з них уже ухвалено вироки, ще 26 перебувають на стадії розгляду”, — йдеться в огляді.

Додамо

Здійснення призову мешканців окупованих територій до лав армії країни, яка окупує, а також неперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції).

Як повідомляв УНН, на кінець липня 2021 року в Криму проведено 13 кампаній з призову до ЗС РФ. За цей час призвано до армії РФ близько 31 тисячу мешканців півострова.