В окупованому Криму кількість кримінальних справ за ухиляння від служби в окупаційній армії зросла на третину – правозахисник

Деталі

До “судів” подано 244 справи за ст. 328 УК РФ (Ухиляння від військової служби). Щодо 222 з них вже є вирок, ще 22 поки на розгляді, — зазначив правозахисник.

Він додав, що у КПГ є тексти 143 вироків. З них один — умовне позбавлення волі на 8 місяців, два вироки передбачають примусові роботи, 140 — штрафи від п’яти до 80 тисяч рублів. Сєдов додав, що вирок за ухиляння від військової служби не передбачає звільнення від неї після відбуття покарання або сплати штрафу.

Через рік після вироку гаситься судимість, і військовозобов’язаний знову призивається. Нам відомо не менше двох фактів, коли раніше засуджені за ухиляння повторно намагалися уникнути призову, — зазначив аналітик КПГ.

Сєдов нагадав, що примус до військової служби мешканців окупованих територій є воєнним злочином.

Цитата:

“У 2018 році ми подавали дані по примусовому призову в Криму до Міжнародного кримінального суду. Склад злочину складає як оголошення призову, так і покарання за ухиляння від нього”, — додав Сєдов.

За його словами, правозахисники прогнозують подальше зростання випадків ухиляння мешканців Криму від призову до російської армії. Вони рекомендують мешканцям Криму призовного віку не набувати російського громадянства, щоб уникнути служби в армії РФ.

За інформацією КПГ, на кінець липня 2021 року в Криму проведено 13 кампаній з призову до ЗС РФ. За цей час призвано до армії РФ близько 31 тисячу мешканців півострова.