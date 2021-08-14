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В оккупированном Крыму количество уголовных дел за уклонение от службы в оккупационной армии выросла на треть - правозащитник

Киев  •  УНН

 • 21700 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В аннексированном Россией Крыму за семь месяцев текущего года количество уголовных дел за уклонение от незаконного призыва в армию РФ выросло на треть — с 160 до 244. Об этом в комментарии “Крымским новостям” сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, сообщает УНН.

Детали

В "суды" подано 244 дела по ст. 328 УК РФ (Уклонение от военной службы). По 222 из них уже есть приговор, еще 22 пока на рассмотрении, - отметил правозащитник.

Он добавил, что у КПГ есть тексты 143 приговоров. Из них один - условное лишение свободы на 8 месяцев, два приговора предусматривают принудительные работы, 140 - штрафы от пяти до 80 000 рублей. Седов добавил, что приговор за уклонение от военной службы не предусматривает освобождение от нее после отбытия наказания или уплаты штрафа.

Через год после приговора гасится судимость, и военнообязанный снова призывается. Нам известно не менее двух фактов, когда ранее осужденные за уклонение повторно пытались избежать призыва, - отметил аналитик КПГ.

Седов напомнил, что принуждение к военной службе жителей оккупированных территорий является военным преступлением.

Цитата:

"В 2018 году мы подавали данные по принудительному призыву в Крыму в Международный уголовный суд. Состав преступления составляет как объявления призыва, так и наказание за уклонение от него", - добавил Седов.

По его словам, правозащитники прогнозируют дальнейший рост случаев уклонения жителей Крыма от призыва в российскую армию. Они рекомендуют жителям Крыма призывного возраста не вступать в российское гражданство, чтобы избежать службы в армии РФ.

По информации КПГ, на конец июля 2021 в Крыму проведено 13 кампаний по призыву в ВС РФ. За это время призвано в армию РФ около 31 000 жителей полуострова.

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