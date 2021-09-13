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В оккупированном Крыму завели более 250 дел за "уклонение от службы" в ВС РФ - правозащитники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. По состоянию на конец августа более 250 уголовных дел по “уклонение от службы” в Вооруженных Силах РФ было передано на рассмотрение в так называемые “суды” временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в мониторинговом осмотре ситуации с правами человека, подготовленном Крымской правозащитной группой, передает УНН.

Детали

Так, в августе КПГ зафиксировала 14 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 10 новых приговоров, принятых по ст. 328 УК РФ.

Цитата

“Всего на конец августа КПГ зафиксировала 258 уголовных дела за уклонение от службы в ВС РФ, переданных на рассмотрение в „суды“ Крыма. По 232 из них уже вынесены приговоры, еще 26 находятся на стадии рассмотрения”, — говорится в обзоре.

Добавим

Осуществление призыва жителей оккупированных территорий в армию страны, которая оккупирует, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).

Как сообщал УНН, на конец июля 2021 года в Крыму проведено 13 кампаний по призыву в ВС РФ. За это время призвано в армию РФ около 31 тысячу жителей полуострова.

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