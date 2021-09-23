В ООН стурбовані "призовом" на території окупованого Донбасу

Цитата

“В березні й квітні 2021 року, обидві самопроголошені „республіки“ видали „укази“, які встановили примусовий призов 400 чоловіків (по 200 у кожній самопроголошеній „республіці“) в збройні формування. Такий призов озброєними групами викликає ряд приводів для занепокоєння”, — йдеться в доповіді.

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В УВКПЛ наголошують, що так званий “призов” наражає молодих цивільних чоловіків на “недобровільну смертельну небезпеку, позбавляючи їх захисту, який надається цивільним особам за міжнародним гуманітарним правом”.

Крім того, це піддає їх надмірному ризику кримінального переслідування, значиться в доповіді.

“Відмова від призову передбачає притягнення особи до кримінальної відповідальності згідно з правилами, прийнятими на території, що контролюється самопроголошеними „республіками“, а призвані особи можуть бути піддані ризику притягнення до відповідальності та ув’язнення відповідно до законодавства України. Практика примусового призову також викликає занепокоєння щодо її сумісності з правом на свободу думки, совісті та релігії”, — пояснюють в УВКПЛ.

Додамо

Раніше УНН інформував, що станом на кінець серпня понад 250 кримінальних справ за “ухилення від служби” в Збройних Силах РФ було передано на розгляд до так званих “судів” тимчасово окупованого Криму.



На кінець липня 2021 року в Криму проведено 13 кампаній з призову до ЗС РФ. За цей час призвано до армії РФ близько 31 тисячу мешканців півострова.