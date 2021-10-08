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В ООН просят ослабить санкции против КНДР из-за риска голода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Ухудшение гуманитарной ситуации может обернуться кризисом, и это совпадает с глобальной “ползучей апатией” по бедственного положения народа Северной Кореи. Об этом заявил заявил Томас Охеа Кинтана, специальный докладчик ООН по правам человека в Корейской Народно-Демократической Республике, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Санкции, введенные Советом Безопасности ООН, должны быть пересмотрены и смягчены в случае необходимости как для содействия гуманитарной и спасательной помощи, так и для содействия продвижению права на адекватный уровень жизни простых граждан”, — сказал он в заключительном отчете ООН Генеральная Ассамблея, которая состоится 22 октября.

Детали

Лидер Ким Чен Ын в июне заявил, что продовольственная ситуация “напряженная” за стихийных бедствий в прошлом году, и признал, что граждане понесли жертв во время пандемии. В апреле представители КНДР назвали доклад ООН о недоедания детей “чистой ложью”.

Северная Корея не сообщала о случаях COVID-19 и ввела строгие антивирусные мероприятия, включая закрытие границ и ограничения путешествий внутри страны.

Но многие северокорейцев, которые полагаются на коммерческую деятельность вдоль границы с Китаем, потеряли свои доходы, и это усиливается воздействием санкций, сказал Охея Кинтана.

Цитата

“Доступ людей к пище является серьезной проблемой, и наиболее уязвимые дети и пожилые люди находятся под угрозой голода. Основных лекарств и медикаментов не хватает, и цены выросли в несколько раз, так как они прекратили поступать из Китая, а гуманитарные организации не смогли доставить лекарства и другие товары. Нынешнее ухудшение гуманитарной ситуации может обернуться кризисом, и ее следует избежать ”, - сказал он, добавив, что северокорейцам" не следует выбирать между страхом голода и страха COVID-19 ″.

Напомним

Северная Корея сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что в стране тесты на коронавирус сделало почти 36 тыс. Человек, но подтвержденных случаев не обнаружили.

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