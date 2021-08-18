Вільні від коронавірусу: у КНДР запевнили, що у них досі немає жодного хворого на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Північна Корея повідомила Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), що на сьогодні у країні тести на коронавірус зробило майже 36 тис. людей, але підтверджених випадків не виявили. Про це повідомляє УНН за даними Yonhap.
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Із 30 липня до 5 серпня тестування на виявлення коронавірусу зробило 693 північнокорейці, але жоден із них, за даними влади країни, не був хворим. Лише 112 людей мали грип або гострі респіраторні захворювання. Загальна кількість протестованих громадян становить 35 947 осіб.
У КНДР заявили, що вони вільні від коронавірусу, але водночас у країні вжили доволі швидких та жорстких заходів проти пандемії — ввели суворий прикордонний контроль із початку минулого року.
Також Північній Кореї у межах ініціативи COVAX мали надати майже 2 млн доз вакцин проти COVID-19, але їх ще не доправили у країну.
Нагадаємо
У лютому цього року Північна Корея надіслала запит на надання країні майже 2 млн доз індійської вакцини, незважаючи на заяви щодо жодного підтвердженого випадку коронавірусу серед населення, яке становить 25,6 млн осіб.
У червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин повідомив, що у країні стався серйозний інцидент у сфері запобігання поширенню нового коронавірусу, який може призвести до виникнення великої кризи.
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