Свободные от коронавируса: в КНДР заверили, что у них до сих пор нет ни одного больного COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Северная Корея сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что на сегодня в стране тесты на коронавирус сделало почти 36 тыс. людей, но подтвержденных случаев не обнаружили. Об этом сообщает УНН по данным Yonhap.
Детали
С 30 июля по 5 августа тестирование на выявление коронавируса сделало 693 северокорейца, но ни один из них, по данным власти страны, не был заражен. Только 112 людей имели грипп или острые респираторные заболевания. Общее количество протестированных граждан составляет 35 947.
В КНДР заявили, что они свободные от коронавируса, но в то же время в стране приняли довольно быстрые и жесткие меры против пандемии — ввели строгий пограничный контроль с начала прошлого года.
Также Северной Кореи в рамках инициативы COVAX должны были предоставить почти 2 млн доз вакцин против COVID-19, но их еще не доставили в страну.
Напомним
В феврале этого года Северная Корея направила запрос на предоставление стране почти 2 млн доз индийской вакцины, несмотря на заявления об отсутствии подтвержденных случаев коронавируса среди населения, которое составляет 25,6 млн человек.
В июне этого года лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что в стране произошел серьезный инцидент в сфере предотвращения распространения нового коронавируса, который может привести к возникновению большого кризиса.
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