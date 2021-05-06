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КНДР заявила, що COVID-19 може потрапити в країну через листівки з Південної Кореї

КНДР заявила, що COVID-19 може потрапити в країну через листівки з Південної Кореї

Київ • УНН

 • 18397 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Громадяни КНДР повинні бути пильними в питанні можливої передачі коронавірусу через південнокорейські агітаційні листівки, поширювані з прикордонних територій. Про це в четвер повідомила центральна газета народної республіки “Нодон сінмун”, пише УНН.

Деталі

“Принесені вітром дивні об’єкти не можна вважати природною частиною природи, ми повинні розглядати їх як можливий шлях передачі шкідливого вірусу, а не як звичайне явище”, — повідомило видання, закликавши жителів країни і місцеву владу “вживати заходів, завжди розмірковуючи, завжди скрупульозно оцінюючи (ефективність кроків) і завжди просуваючись вперед у справі зміцнення освіти (в епідеміологічній сфері) і цивільної оборони”.

У зверненні до громадян КНДР також говориться, що вакцини в інших країнах нібито не продемонстрували ефективність у запобіганні поширення варіантів коронавірусу і жителям республіки необхідно з усією серйозністю ставитися до профілактичних практик.

Контекст

Активісти неурядової організації, яка об’єднує перебіжчиків з Півночі, що проживають в Республіці Корея, в період з 25 по 29 квітня запустили в КНДР з прикордонних районів південнокорейських провінцій Кьонгідо і Канвондо 10 наповнених гелієм аеростатів з 500 тис. агітаційних листівок, 500 буклетами, а також 5 тис. однодоларових банкнот. Матеріали містять критику керівництва КНДР, їхнє поширення викликає рішучий протест Пхеньяну.

COVID-19 в КНДР

Відзначимо, за офіційними даними (зокрема за статистикою ВООЗ), у КНДР не зафіксовано випадків інфікування коронавірусом. З кінця січня 2020 року в країні було вжито термінових заходів щодо захисту від поширення захворювання, які включали закриття кордонів, припинення роботи шкіл і введення загальнонаціонального карантину.

При цьому північнокорейська влада заявила, що провела 23 121 тест на COVID-19 станом на 1 квітня — за твердженням Пхеньяна усі вони показали негативний результат.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Республіці Корея (офіційна назва Південної Кореї — ред.) 124 945 випадків захворювання, жертвами сталі 1 847 осіб.

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