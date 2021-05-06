КНДР заявила, що COVID-19 може потрапити в країну через листівки з Південної Кореї

Деталі

“Принесені вітром дивні об’єкти не можна вважати природною частиною природи, ми повинні розглядати їх як можливий шлях передачі шкідливого вірусу, а не як звичайне явище”, — повідомило видання, закликавши жителів країни і місцеву владу “вживати заходів, завжди розмірковуючи, завжди скрупульозно оцінюючи (ефективність кроків) і завжди просуваючись вперед у справі зміцнення освіти (в епідеміологічній сфері) і цивільної оборони”.

У зверненні до громадян КНДР також говориться, що вакцини в інших країнах нібито не продемонстрували ефективність у запобіганні поширення варіантів коронавірусу і жителям республіки необхідно з усією серйозністю ставитися до профілактичних практик.

Контекст

Активісти неурядової організації, яка об’єднує перебіжчиків з Півночі, що проживають в Республіці Корея, в період з 25 по 29 квітня запустили в КНДР з прикордонних районів південнокорейських провінцій Кьонгідо і Канвондо 10 наповнених гелієм аеростатів з 500 тис. агітаційних листівок, 500 буклетами, а також 5 тис. однодоларових банкнот. Матеріали містять критику керівництва КНДР, їхнє поширення викликає рішучий протест Пхеньяну.

COVID-19 в КНДР

Відзначимо, за офіційними даними (зокрема за статистикою ВООЗ), у КНДР не зафіксовано випадків інфікування коронавірусом. З кінця січня 2020 року в країні було вжито термінових заходів щодо захисту від поширення захворювання, які включали закриття кордонів, припинення роботи шкіл і введення загальнонаціонального карантину.

При цьому північнокорейська влада заявила, що провела 23 121 тест на COVID-19 станом на 1 квітня — за твердженням Пхеньяна усі вони показали негативний результат.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Республіці Корея (офіційна назва Південної Кореї — ред.) 124 945 випадків захворювання, жертвами сталі 1 847 осіб.