КНДР заявила, что COVID-19 может попасть в страну через листовки из Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Граждане КНДР должны быть бдительными в вопросе возможной передачи коронавируса через южнокорейские агитационные листовки, распространяемые с пограничных территорий. Об этом в четверг сообщила центральная газета народной республики “Нодон синмун”, пишет УНН.
Детали
“Приносимые ветром странные объекты нельзя считать естественной частью природы, мы должны рассматривать их как возможный путь передачи вредоносного вируса, а не как обычное явление”, — сообщило издание, призвав жителей страны и местные власти “принимать меры, всегда размышляя, всегда скрупулезно оценивая (эффективность шагов) и всегда продвигаясь вперед в деле укрепления просвещения (в эпидемиологической сфере) и гражданской обороны”.
В обращении к гражданам КНДР также говорится, что вакцины в других странах якобы не продемонстрировали эффективность в предотвращении распространения вариантов коронавируса и жителям республики необходимо со всей серьезностью относиться к профилактическим практикам.
Контекст
Активисты неправительственной организации, объединяющей проживающих в Республике Корея перебежчиков с Севера, в период с 25 по 29 апреля запустили в КНДР из приграничных районов южнокорейских провинций Кёнгидо и Канвондо 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок, 500 буклетами, а также 5 тыс. однодолларовых банкнот. Материалы содержат критику руководства КНДР, их распространение вызывает решительный протест Пхеньяна.
COVID-19 в КНДР
Отметим, по официальным данным (в частности статистике ВОЗ), в КНДР не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. С конца января 2020 года в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.
При этом северокорейский власти заявили, что провели 23 121 тест на COVID-19 по состоянию на 1 апреля — по утверждению Пхеньяна все они показали отрицательный результат.
Справка
Согласно статистике ВОЗ — в Республике Корея (официальное название Южной Кореи — ред.) 124 945 случаев заболевания, жертвами стали 1 847 человек.