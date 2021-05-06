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КНДР заявила, что COVID-19 может попасть в страну через листовки из Южной Кореи

КНДР заявила, что COVID-19 может попасть в страну через листовки из Южной Кореи

Киев  •  УНН

 • 18381 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Граждане КНДР должны быть бдительными в вопросе возможной передачи коронавируса через южнокорейские агитационные листовки, распространяемые с пограничных территорий. Об этом в четверг сообщила центральная газета народной республики “Нодон синмун”, пишет УНН.

Детали

“Приносимые ветром странные объекты нельзя считать естественной частью природы, мы должны рассматривать их как возможный путь передачи вредоносного вируса, а не как обычное явление”, — сообщило издание, призвав жителей страны и местные власти “принимать меры, всегда размышляя, всегда скрупулезно оценивая (эффективность шагов) и всегда продвигаясь вперед в деле укрепления просвещения (в эпидемиологической сфере) и гражданской обороны”.

В обращении к гражданам КНДР также говорится, что вакцины в других странах якобы не продемонстрировали эффективность в предотвращении распространения вариантов коронавируса и жителям республики необходимо со всей серьезностью относиться к профилактическим практикам.

Контекст

Активисты неправительственной организации, объединяющей проживающих в Республике Корея перебежчиков с Севера, в период с 25 по 29 апреля запустили в КНДР из приграничных районов южнокорейских провинций Кёнгидо и Канвондо 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок, 500 буклетами, а также 5 тыс. однодолларовых банкнот. Материалы содержат критику руководства КНДР, их распространение вызывает решительный протест Пхеньяна.

COVID-19 в КНДР

Отметим, по официальным данным (в частности статистике ВОЗ), в КНДР не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. С конца января 2020 года в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.

При этом северокорейский власти заявили, что провели 23 121 тест на COVID-19 по состоянию на 1 апреля — по утверждению Пхеньяна все они показали отрицательный результат.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Республике Корея (официальное название Южной Кореи — ред.) 124 945 случаев заболевания, жертвами стали 1 847 человек.

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