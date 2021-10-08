В ООН просять послабити санкції проти КНДР через ризик голоду

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Погіршення гуманітарної ситуації може обернутися кризою, і це співпадає з глобальною "повзучою апатією" щодо тяжкого становища народу Північної Кореї. Про це заявив заявив Томас Охеа Кінтана, спеціальний доповідач ООН з прав людини в Корейській Народно-Демократичній Республіці, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Санкції, введені Радою Безпеки ООН, повинні бути переглянуті та пом’якшені у разі необхідності як для сприяння гуманітарній та рятувальній допомозі, так і для сприяння просуванню права на адекватний рівень життя простих громадян”, — сказав він у заключному звіті ООН Генеральна Асамблея, яка відбудеться 22 жовтня.

Деталі

Лідер Кім Чен Ин у червні заявив, що продовольча ситуація “напружена” через стихійні лиха минулого року, і визнав, що громадяни зазнали жертв під час пандемії. У квітні представники КНДР назвали доповідь ООН про недоїдання дітей “чистою брехнею”.

Північна Корея не повідомляла про випадки COVID-19 і запровадила суворі антивірусні заходи, включаючи закриття кордонів та обмеження подорожей всередині країни.

Але багато північнокорейців, які покладаються на комерційну діяльність уздовж кордону з Китаєм, втратили свої доходи, і це посилюється впливом санкцій, сказав Охея Кінтана.

Цитата

"Доступ людей до їжі є серйозною проблемою, і найбільш вразливі діти та люди похилого віку знаходяться під загрозою голоду. Основних ліків та медикаментів не вистачає, і ціни зросли в кілька разів, оскільки вони припинили надходити з Китаю, а гуманітарні організації не змогли доставити ліки та інші товари. Нинішнє погіршення гуманітарної ситуації може обернутися кризою, і її слід уникнути“,-сказав він, додавши, що північнокорейцям “не слід вибирати між страхом голоду та страхом COVID-19”.

Нагадаємо

Північна Корея повідомила Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), що у країні тести на коронавірус зробило майже 36 тис. людей, але підтверджених випадків не виявили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН попереди про загрозу голоду в Афганістані

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