В ООН сообщили об изменениях в наркобизнесе из-за последствий пандемии

КИЕВ. 7 мая. УНН. Государственные ограничительные меры по борьбе с распространением нового коронавируса сильно повлияли на незаконную торговлю наркотиками, их производство, изменило маршруты наркотрафика и сферу потребления. Об этом говорится в четверг в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) на тему тенденций на рынке незаконного оборота наркотиков в условиях пандемии, передает УНН.