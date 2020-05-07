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В ООН сообщили об изменениях в наркобизнесе из-за последствий пандемии

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Государственные ограничительные меры по борьбе с распространением нового коронавируса сильно повлияли на незаконную торговлю наркотиками, их производство, изменило маршруты наркотрафика и сферу потребления. Об этом говорится в четверг в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) на тему тенденций на рынке незаконного оборота наркотиков в условиях пандемии, передает УНН.

В ООН сообщили об изменениях в наркобизнесе из-за последствий пандемии

Согласно докладу антинаркотического управления ООН, ограничения авиасообщения, вероятно, сказалось на торговле синтетическими наркотиками (метамфетамин), для поставок которых между континентами чаще прибегают к воздушному транспорту. Наркоторговцы также стали искать альтернативные маршруты контрабанды героина — морским путем вместо суши. Основную часть кокаина при этом продолжают переправлять морем, и об этом свидетельствует непрерывное выявление крупных партий в портах Европы. Нетронутым мог оказаться только незаконный оборот каннабиса (марихуаны), так как этот наркотик производится непосредственно на рынке сбыта.

По данным УНП ООН, из-за дефицита наркотиков может снизиться их потребление в рекреационных целях. Кроме того, дефицит героина может привести к потреблению вредных веществ, произведенных на внутреннем рынке. Некоторые страны Европы уже отмечают, что потребители героина могут перейти на потребление фентанила и его производных. В целом дефицит наркотиков ведет к росту потребления наркотиков инъекционным путем, что несет угрозу распространения ВИЧ/СПИД, гепатита С, нового коронавируса, а также роста случаев передозировки наркотиками.

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Как отмечается в докладе, ограничительные меры и режим самоизоляции из-за пандемии могут помешать сбору урожая опийного мака в Афганистане. Кроме того, в Колумбии производство кокаина оказалось затруднено из-за нехватки бензина, в Боливии пандемия ограничила способность властей контролировать выращивание кокаинового куста, что может привести к увеличению производства коки, а в Перу падение цен на кокаин, напротив, указывает на сокращение наркотрафика. Это может ограничить выращивания кокаинового куста в краткосрочной перспективе, однако угроза экономического кризиса способна заставить большее количество фермеров заняться выращиванием коки в основных странах — производителях кокаина.

Сокращение международной торговли в условиях пандемии может в общем итоге привести к дефициту прекурсоров, используемых для производства героина и синтетических наркотиков. Например, ограничение поставок в Мексике, вероятно, возбудило изготовления метамфетамина и фентанила, а в Ливане и Сирии это сказывается на производстве каптагона. В долгосрочной перспективе экономический спад из-за пандемии способен трансформировать рынок наркотиков, делают вывод эксперты УНП ООН.

В конце апреля СМИ писали, что COVID-19 негативно влияет на торговлю наркотиками.

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