В ООН повідомили про зміни в наркобізнесі через наслідки пандемії

Згідно з доповіддю антинаркотичного управління ООН, обмеження авіасполучення, ймовірно, позначилося на торгівлі синтетичними наркотиками (метамфетамін), для поставок яких між континентами найчастіше вдаються до повітряного транспорту. Наркоторговці також стали шукати альтернативні маршрути контрабанди героїну — морським шляхом замість суші. Основну частину кокаїну при цьому продовжують переправляти морем, і про це свідчить безперервне виявлення великих партій в портах Європи. Недоторканим міг опинитися тільки незаконний оборот канабісу (марихуани), тому що цей наркотик виробляється безпосередньо на ринку збуту.

За даними УНП ООН, через дефіцит наркотиків може знизитися їх споживання в рекреаційних цілях. Крім того, дефіцит героїну може призвести до споживання шкідливих речовин, вироблених на внутрішньому ринку. Деякі країни Європи вже відзначають, що споживачі героїну можуть перейти на споживання фентанілу і його похідних. В цілому дефіцит наркотиків веде до зростання споживання наркотиків ін’єкційним шляхом, що несе загрозу поширення ВІЛ/СНІД, гепатиту С, нового коронавірусу, а також зростання випадків передозування наркотиками.

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Як наголошується в доповіді, обмежувальні заходи і режим самоізоляції через пандемію можуть перешкодити збору врожаю опійного маку в Афганістані. Крім того, в Колумбії виробництво кокаїну виявилося утруднено через брак бензину, в Болівії пандемія обмежила здатність влади контролювати вирощування кокаїнового куща, що може призвести до збільшення виробництва коки, а в Перу падіння цін на кокаїн, навпаки, вказує на скорочення наркотрафіку. Це може обмежити вирощування кокаїнового куща в короткостроковій перспективі, проте загроза економічної кризи здатна змусити більшу кількість фермерів зайнятися вирощуванням коки в основних країнах — виробниках кокаїну.

Скорочення міжнародної торгівлі в умовах пандемії може в загальному підсумку привести до дефіциту прекурсорів, що використовуються для виробництва героїну і синтетичних наркотиків. Наприклад, обмеження поставок в Мексиці, ймовірно, порушило виготовлення метамфетаміну та фентанілу, а в Лівані і Сирії це позначається на виробництві каптагона. У довгостроковій перспективі економічний спад через пандемію здатний трансформувати ринок наркотиків, роблять висновок експерти УНП ООН.

Наприкінці квітня ЗМІ писали, що COVID-19 негативно впливає на світову торгівлю наркотиками.