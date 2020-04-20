COVID-19 негативно впливає на світову торгівлю наркотиками - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, негативно впливає на світову торгівлю наркотиками, паралізуючи економіку, закриваючи кордони та розриваючи ланцюжок постачання з Китаю. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
За даними видання, один з основних постачальників, який закрився, розташований в Ухані, колишньому епіцентрі глобального спалаху коронавірусу.
Уздовж кордону між США і Мексикою, ... який перетинає переважна більшість нелегальних наркотиків, бурхливий рух транспортних засобів, який контрабандисти використовують для прикриття, сповільнився.
Бари, нічні клуби та мотелі по всій країні, які зазвичай є ринками для наркодилерів, закриваються.
“Вони стикаються з проблемою пропозиції та попитом. Щойно ви потрапляєте на ринок, кому ви збираєтесь продати?” — сказав Алехандро Хоуп, аналітик з питань безпеки та колишній чиновник мексиканської спецслужби CISEN.
Також повідомляється, що практично кожен незаконний наркотик зазнав "пошкоджень", порушуючи ланцюги поставок як на оптовому, так і на роздрібному рівнях. Торговці наркотиками накопичують наркотики та готівку уздовж кордону, а американська адміністрація з питань контролю за наркотиками навіть повідомляє про зменшення відмивання грошей та онлайн-продажів наркотиків у так званій темній мережі.
“Ціни на кокаїн в деяких містах зростають на 20 і більше відсотків. Героїн стало важче знайти в Денвері та Чикаго, а запаси фентанілу падають у Х’юстоні та Філадельфії. У Лос-Анджелесі ціна метамфетаміну за останні тижні зросла більш ніж удвічі — до 1800 доларів за фунт”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у світі очікується дефіцит кави через пандемію COVID-19.
Як повідомлялося, економічна криза ставить під загрозу майже 59 млн робочих місць в ЄС.