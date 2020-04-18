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У світі очікується дефіцит кави через пандемію COVID-19

У світі очікується дефіцит кави через пандемію COVID-19

Київ • УНН

 • 24774 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У світі очікується дефіцит кави через поширення коронавірусу в країнах Латинської Америки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що є серйозні побоювання того, що може, не вистачить робітників, щоб зібрати кавові зерна для збору врожаю, який скоро почнеться. Тиск особливо гостро відчувається в Колумбії, Бразилії і Перу, на частку яких припадає майже дві третини світового виробництва зерен арабіки з плавним смаком.

"Уже в цьому році прогнозувалося, що виробництво кави не буде відповідати попиту, і цей дефіцит буде заповнений залишками запасів, що залишилися від попередніх врожаїв. Тепер загроза нестачі робочої сили означає, що невеликий надлишок, очікуваний на наступний сезон, може скоротитися. Між тим, запаси виснажилися в той час, коли вірус викликав хвилю панічних закупівель в продуктових магазинах. в результаті, ціни на арабіку підскочили, а ф'ючерси в Нью-Йорку виросли приблизно на 16% за останній місяць", - сказано в сообшеній.

Повідомляється, що на даний момент запаси обмежені. Запаси необсмажених бобів в США в березні впали вже шостий місяць поспіль до найнижчого рівня з квітня 2016 року, свідчать дані Асоціації Зеленої Кави.

Нагадаємо, Україна на тлі пандемії коронавірусу буде демонструвати досить глибоке падіння економіки в 2020 році - на 4,2%, за прогнозами експертів, тоді як в 2021 році буде мати місце економічне зростання на рівні 2,4%.

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