Минэкономики: из-за коронавирус эксперты прогнозируют падение экономики Украины на 4,2%

"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году - на 4,2%. В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году. Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%. Инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)", - сообщили в министерстве.

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Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине, по мнению экспертов, - это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий.

Что касается мер экономической политики, которые целесообразно внедрять для поддержки бизнеса во время действия карантинных мероприятий, наибольшую оценку эксперты дали увеличению дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов. А что касается мер, которые необходимо внедрить для поддержки населения - это предоставление государственной финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения для снижения социальной напряженности и стимулирования спроса.

В целом именно такую политику реализует правительство, добавили в Минэкономики.

Также большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменится, но не существенно. Вместе с тем, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности "удаленного рабочего места".

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По оценке экспертов, значимыми рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски) и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других фондах государственного социального страхования (внутренние риски).

Как отмечается, консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии" был разработан для освещения консенсусного видения будущих тенденций и объективной оценки вызовов, стоящих как перед мировой экономикой, так и перед экономикой Украины в результате мировой рецессии и введения в Украине ограничительных мер во время борьбы с пандемией COVID-19.

Все прогнозы, представленные участниками опроса, являюются экспертными оценками специалистов, а не официальными прогнозами учреждений. Все обобщенные макропоказатели, приведенные в консенсус-прогнозе, рассчитанные как медиана. Отмечается, что медианное значение консенсус-прогноза не является прогнозом Минэкономики и не является правительственным прогнозом.

Ранее в Минфине заявляли, что по оптимистичному прогнозу, Украина потеряет 4,8% ВВП из-за кризиса.