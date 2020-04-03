За оптимістичним прогнозом Україна втратить 4,8% ВВП через кризу – Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна за оптимістичних прогнозів Міністерства фінансів України через кризу втратить 4,8% ВВП. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНН.
"З метою виходу з кризи, ми намагаємося зберегти максимальні капітальні видатки. Видатки на будівництво доріг не будуть скорочені", - сказав Марченко.
За його словами, це дозволить підживити економічну активність, створити попит держави на ринку металопродукції, на ринку інших продукцій, робочі місця.
"Ми сподіваємося, що з таким механізмом ми зможемо створити певні засади для виходу з кризи, хоча розраховувати, що в цьому році в нас буде зростання чи навіть нульовий відсоток росту ВВП не можна. Ми сподіваємося, що оптимістичний прогноз дає, що ми втратимо 4,8% ВВП, він справдиться, можливо він буде кращий", - зазначив Марченко.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України очікує отримати до кінця року фінансову підтримку від країн Великої сімки, зокрема, від США, Франції, Німеччини на боротьбу з COVID-19.