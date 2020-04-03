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Мінфін очікує отримати фінансову підтримку від країн G7

Мінфін очікує отримати фінансову підтримку від країн G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністерство фінансів України очікує отримати до кінця року фінансову підтримку від країн Великої сімки, зокрема, від США, Франції, Німеччини на боротьбу з COVID-19. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНН.

“Вчора була зустріч з послами G7 і ми обговорюємо питання додаткових фінансових ресурсів для бюджетної підтримки. Йде мова про те, що країни світу мають можливість нам допомогти. Ми сподіваємося, що будуть звернення до Мінфіну. Є надія, що ми до кінця року також отримаємо підтримку від таких країн як США, Канада, Франція, Німеччина”, - сказав Марченко.

Нагадаємо, Світовий банк надає 486 млн доларів країнам Європи та Центральної Азії для подолання економічних наслідків COVID-19. Загалом 25 країн отримають близько 2 млрд доларів.

Українські Національні Новини

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