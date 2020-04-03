Минфин ожидает получить финансовую поддержку от стран G7

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65219 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77018 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90340 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88212 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104386 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87932 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102960 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105943 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130992 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130333 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Минфин ожидает получить финансовую поддержку от стран G7

Минфин ожидает получить финансовую поддержку от стран G7

Киев  •  УНН

 • 14744 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министерство финансов Украины ожидает получить до конца года финансовую поддержку от стран Большой семерки, в частности, от США, Франции, Германии на борьбу с COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает УНН.

"Вчера была встреча с послами G7 и мы обсуждаем вопрос дополнительных финансовых ресурсов для бюджетной поддержки. Речь идет о том, что страны мира имеют возможность нам помочь. Мы надеемся, что будут обращения в Минфин. Есть надежда, что мы до конца года также получим поддержку от таких стран как США, Канада, Франция, Германия", - сказал Марченко.

Напомним, Всемирный банк предоставляет 486 млн долларов странам Европы и Центральной Азии для преодоления экономических последствий COVID-19. Всего 25 стран получат около 2 млрд долларов.

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