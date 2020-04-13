У Світовому банку засвідчили прогрес України в управлінні держфінансами: заява

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні було опубліковано звіт з оцінки системи державних видатків та фінансової підзвітності в Україні (ДВФП) за 2019 рік від Світового банку у межах програми ЄС EURoPAF та в координації з Міністерством фінансів. Документ засвідчив прогрес, досягнутий Україною в сфері управління державними фінансами, йдеться в заяві СБ за результатами звіту, передає УНН.