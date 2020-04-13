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У Світовому банку засвідчили прогрес України в управлінні держфінансами: заява

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні було опубліковано звіт з оцінки системи державних видатків та фінансової підзвітності в Україні (ДВФП) за 2019 рік від Світового банку у межах програми ЄС EURoPAF та в координації з Міністерством фінансів. Документ засвідчив прогрес, досягнутий Україною в сфері управління державними фінансами, йдеться в заяві СБ за результатами звіту, передає УНН.

“Оцінка ДВФП за 2019 рік відзначає, що уряд України досяг прогресу у застосуванні Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (МСБОДС). Згідно з даними звіту, урядом було удосконалено інструменти макроекономічного та бюджетного прогнозування, а також підвищено рівень прозорості в сфері управління державними фінансами шляхом запровадження відкритого порталу з бюджетними даними та системи електронних закупівель ProZorro”, — йдеться в заяві.

Так, зазначається, що звіт представляє сучасну діагностику ефективності управління державними фінансами на національному рівні та відзначає зміни, що відбулися в ньому після попередньої оцінки ДВФП у 2015 році.

В Україні це вже четверта оцінка ДВФП на національному рівні. Попередні оцінки проводились у 2006, 2011 та 2015 роках. Результати поточної оцінки закладають основу нової стратегії реформування уряду України на 2021-2024 роки.

За оцінками СБ, порівняння оцінок ДВФП за 2019 та 2015 роки говорить про те, що багато показників та параметрів покращилися, зокрема ті, що стосуються фіскальної дисципліни, стратегічного розподілу ресурсів та ефективного використання ресурсів для надання послуг.

Однак деякі показники погіршилися з моменту останньої оцінки ДВФП. Наприклад, скорочено час на підготовку бюджету, скоротилася кількість позаконкурсних публічних закупівель та зменшилась кількість аудитів фонду заробітної плати порівняно з попередніми оцінками ДВФП.

“Звіт демонструє готовність України до подальшого вдосконалення системи управління державними фінансами. ЄС і надалі буде підтримувати Україну в реформуванні системи управління державними фінансами”, — заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Як повідомляв УНН, за прогнозом Світового банку, пандемія COVID-19 спричинить за собою скорочення ВВП України в 2020 році на 3,5%.

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