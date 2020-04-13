Во Всемирном банке подтвердили прогресс Украины в управлении госфинансами: заявление

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня был опубликован отчет по оценке системы государственных расходов и финансовой подотчетности в Украине (ГРФП) за 2019 год Всемирного банка в рамках программы ЕС EURoPAF и в координации с Министерством финансов. Документ подтвердил прогресс, достигнутый Украиной в сфере управления государственными финансами, говорится в заявлении ВБ по результатам отчета, передает УНН.

"Оценка ГРФП за 2019 год отмечает, что правительство Украины достигло прогресса в применении Международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе (МСБУГС). Согласно данным отчета, правительством были усовершенствованы инструменты макроэкономического и бюджетного прогнозирования, а также повышен уровень прозрачности в сфере управления государственными финансами путем введения открытого портала с бюджетными данными и системы электронных закупок ProZorro", - говорится в заявлении.

Так, отмечается, что отчет представляет современную диагностику эффективности управления государственными финансами на национальном уровне и отмечает изменения, произошедшие в нем после предварительной оценки ГРФП в 2015 году.

В Украине это уже четвертая оценка ГРФП на национальном уровне. Предварительные оценки проводились в 2006, 2011 и 2015 годах. Результаты текущей оценки закладывают основу новой стратегии реформирования правительства Украины на 2021-2024 годы.

По оценкам ВБ, сравнение оценок ГРФП за 2019-й и 2015 годы говорит о том, что многие показатели и параметры улучшились, в частности касающиеся фискальной дисциплины, стратегического распределения ресурсов и эффективного использования ресурсов для оказания услуг.

Однако некоторые показатели ухудшились с момента последней оценки ГРФП. Например, сокращено время на подготовку бюджета, сократилось количество внеконкурсных публичных закупок и уменьшилось количество аудитов фонда заработной платы по сравнению с предыдущими оценками ГРФП.

"Отчет демонстрирует готовность Украины к дальнейшему совершенствованию системы управления государственными финансами. ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину в реформировании системы управления государственными финансами", - заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Как сообщал УНН, по прогнозу Всемирного банка, пандемия COVID-19 повлечет за собой сокращение ВВП Украины в 2020 году на 3,5%.

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