Во Всемирном банке подтвердили прогресс Украины в управлении госфинансами: заявление

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня был опубликован отчет по оценке системы государственных расходов и финансовой подотчетности в Украине (ГРФП) за 2019 год Всемирного банка в рамках программы ЕС EURoPAF и в координации с Министерством финансов. Документ подтвердил прогресс, достигнутый Украиной в сфере управления государственными финансами, говорится в заявлении ВБ по результатам отчета, передает УНН.