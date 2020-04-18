В мире ожидается дефицит кофе из-за пандемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В мире ожидается дефицит кофе из-за распространения коронавируса в странах Латинской Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что есть серьезные опасения того, что может, не хватит рабочих, чтобы собрать кофейные зерна для сбора урожая, который скоро начнется. Давление особенно остро ощущается в Колумбии, Бразилии и Перу, на долю которых приходится почти две трети мирового производства зерен арабики с плавным вкусом.
"Уже в этом году прогнозировалось, что производство кофе не будет соответствовать спросу, и этот дефицит будет восполнен остатками запасов, оставшимися от предыдущих урожаев. Теперь угроза нехватки рабочей силы означает, что небольшой излишек, ожидаемый на следующий сезон, может сократиться. Между тем, запасы истощились в то время, когда вирус вызвал волну панических закупок в продуктовых магазинах. В результате, цены на арабику подскочили, а фьючерсы в Нью-Йорке выросли примерно на 16% за последний месяц", - сказано в сообшении.
Сообщается, что на данный момент запасы ограничены. Запасы необжаренных бобов в США в марте упали уже шестой месяц подряд до самого низкого уровня с апреля 2016 года, показывают данные Ассоциации Зеленого Кофе.
Напомним, Украина на фоне пандемии коронавируса будет демонстрировать достаточно глубокое падение экономики в 2020 году - на 4,2%, по прогнозам экспертов, тогда как в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%.