В мире ожидается дефицит кофе из-за пандемии COVID-19

Отмечается, что есть серьезные опасения того, что может, не хватит рабочих, чтобы собрать кофейные зерна для сбора урожая, который скоро начнется. Давление особенно остро ощущается в Колумбии, Бразилии и Перу, на долю которых приходится почти две трети мирового производства зерен арабики с плавным вкусом.

"Уже в этом году прогнозировалось, что производство кофе не будет соответствовать спросу, и этот дефицит будет восполнен остатками запасов, оставшимися от предыдущих урожаев. Теперь угроза нехватки рабочей силы означает, что небольшой излишек, ожидаемый на следующий сезон, может сократиться. Между тем, запасы истощились в то время, когда вирус вызвал волну панических закупок в продуктовых магазинах. В результате, цены на арабику подскочили, а фьючерсы в Нью-Йорке выросли примерно на 16% за последний месяц", - сказано в сообшении.

Сообщается, что на данный момент запасы ограничены. Запасы необжаренных бобов в США в марте упали уже шестой месяц подряд до самого низкого уровня с апреля 2016 года, показывают данные Ассоциации Зеленого Кофе.

Напомним, Украина на фоне пандемии коронавируса будет демонстрировать достаточно глубокое падение экономики в 2020 году - на 4,2%, по прогнозам экспертов, тогда как в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%.