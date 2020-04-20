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COVID-19 негативно влияет на торговлю наркотиками - СМИ

COVID-19 негативно влияет на торговлю наркотиками - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Острая респираторная болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, негативно влияет на торговлю наркотиками, парализуя экономику, закрывая границы и разрывая цепочку поставки из Китая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

По данным издания, один из основных поставщиков, который закрылся, расположенный в Ухане, бывшем эпицентре глобальной вспышки коронавируса.

Вдоль границы между США и Мексикой, ... которую пересекает подавляющее большинство нелегальных наркотиков, бурное движение транспортных средств, которое контрабандисты используют для прикрытия, замедлилось.

Бары, ночные клубы и отели по всей стране, которые обычно являются рынками для наркодилеров, закрываются.

"Они сталкиваются с проблемой предложения и спроса. Как только вы попадаете на рынок, кому вы собираетесь продать?" - сказал Алехандро Хоуп, аналитик по вопросам безопасности и бывший чиновник мексиканской спецслужбы CISEN.

Также сообщается, что практически каждый незаконный наркотик получил "повреждения", нарушая цепи поставок как на оптовом, так и на розничном уровне. Торговцы наркотиками накапливают наркотики и наличные вдоль границы, а американская администрация по контролю за наркотиками даже сообщает об уменьшении отмывания денег и онлайн-продаж наркотиков в так называемой темной сети.

"Цены на кокаин в некоторых городах растут на 20 и более процентов. Героин стало труднее найти в Денвере и Чикаго, а запасы фентанила падают в Хьюстоне и Филадельфии. В Лос-Анджелесе цена метамфетамина за последние недели выросла более чем вдвое - до 1800 долларов за фунт", - отмечается в сообщении.

Напомним, в мире ожидается дефицит кофе из-за пандемии COVID-19.

Как сообщалось, экономический кризис ставит под угрозу почти 59 млн рабочих мест в ЕС.

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