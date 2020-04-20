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Економічна криза ставить під загрозу майже 59 млн робочих місць в ЄС

Економічна криза ставить під загрозу майже 59 млн робочих місць в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Через економічну кризу, викликану COVID-19, майже 59 млн робочих місць опинилися під загрозою у Європейському Союзі. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Financial Times.

За даними міжнародної консалтингової компанії McKinsey and Company, дана ситуація може торкнутися понад чверті всіх зайнятих у приватному секторі Європейського Союзу. За оцінками аналітиків, найбільший удар буде завдано по сфері громадського харчування та житлового, готельного сектору, де зосереджено 74% робочих місць, що опинилися в зоні ризику.

Так, відповідно до песимістичного сценарію McKinsey, безробіття в країнах Євросоюзу, де протягом літа будуть діяти жорсткі обмежувальні заходи для боротьби з поширенням COVID-19, може подвоїтися до 11,2% до наступного року й навряд повернеться до докризового рівня до 2024 року.

Як повідомлялося, експерти цього року прогнозують зростання безробіття серед населення віком від 15 до 70 років до 9,4%.

Нагадаємо, у світі очікується дефіцит кави через пандемію COVID-19.

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