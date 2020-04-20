Экономический кризис ставит под угрозу почти 59 млн рабочих мест в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Из-за экономического кризиса, вызванного COVID-19, почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в Европейском Союзе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Financial Times.
По данным международной консалтинговой компании McKinsey and Company, данная ситуация может затронуть более четверти всех занятых в частном секторе Европейского Союза. По оценкам аналитиков, наибольший удар будет нанесен по сфере общественного питания и жилого, гостиничного сектора, где сосредоточено 74% рабочих мест, оказавшихся в зоне риска.
Так, согласно пессимистическому сценарию McKinsey, безработица в странах Евросоюза, где в течение лета будут действовать жесткие ограничительные меры по борьбе с распространением COVID-19, может удвоиться до 11,2% в следующем году и вряд ли вернется к докризисному уровню до 2024 года.
Как сообщалось, эксперты в этом году прогнозируют рост безработицы среди населения в возрасте от 15 до 70 лет до 9,4%.
Напомним, в мире ожидается дефицит кофе из-за пандемии COVID-19.