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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 20394 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 69412 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100022 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126479 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127551 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121236 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103054 просмотра

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Экономический кризис ставит под угрозу почти 59 млн рабочих мест в ЕС

Экономический кризис ставит под угрозу почти 59 млн рабочих мест в ЕС

Киев  •  УНН

 • 19305 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Из-за экономического кризиса, вызванного COVID-19, почти 59 млн рабочих мест оказались под угрозой в Европейском Союзе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Financial Times.

По данным международной консалтинговой компании McKinsey and Company, данная ситуация может затронуть более четверти всех занятых в частном секторе Европейского Союза. По оценкам аналитиков, наибольший удар будет нанесен по сфере общественного питания и жилого, гостиничного сектора, где сосредоточено 74% рабочих мест, оказавшихся в зоне риска.

Так, согласно пессимистическому сценарию McKinsey, безработица в странах Евросоюза, где в течение лета будут действовать жесткие ограничительные меры по борьбе с распространением COVID-19, может удвоиться до 11,2% в следующем году и вряд ли вернется к докризисному уровню до 2024 года.

Как сообщалось, эксперты в этом году прогнозируют рост безработицы среди населения в возрасте от 15 до 70 лет до 9,4%.

Напомним, в мире ожидается дефицит кофе из-за пандемии COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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