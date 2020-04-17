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Безробіття в Україні цього року зросте до 9,4% - експерти

Безробіття в Україні цього року зросте до 9,4% - експерти

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Експерти цього року прогнозують зростання безробіття серед населення віком від 15 до 70 років до 9,4%. Про це йдеться у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки, передає УНН.

Так, експерти за конценсус-прогнозом оцінюють зростання рівня безробіття у 2020 році до 9,4%. Це стосується робочої сили віком 15-70 років. За їх прогнозами, у 2021 році рівень безробіття спаде всього до 9,1%.

Додамо, що конценсус-прогноз будується на усереднених значеннях основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як медіана на основі власних припущень та власного сценарію розвитку економіки, наданих учасниками опитування.

Нагадаємо, центри зайнятості заявили, що виплати допомоги по безробіттю на період карантину не скасовуються.

Тим часом рівень безробіття в Україні зростає. На 16 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 400,9 тис. осіб, з них 89,2 тисячі зареєструвались починаючи з 12 березня.

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