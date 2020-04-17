Безработица в Украине в этом году вырастет до 9,4% - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты в этом году прогнозируют рост безработицы среди населения в возрасте от 15 до 70 лет до 9,4%. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.
Так, эксперты по конценсус-прогнозу оценивают рост уровня безработицы в 2020 году до 9,4%. Это касается рабочей силы в возрасте 15-70 лет. По их прогнозам, в 2021 году уровень безработицы спадет всего до 9,1%.
Добавим, что конценсус-прогноз строится на усредненных значениях основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе собственных предположений и собственного сценария развития экономики, предоставленных участниками опроса.
Напомним, центры занятости заявили, что выплаты пособий по безработице на период карантина не отменяются.
Между тем уровень безработицы в Украине растет. На 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, из них 89,2 тысячи зарегистрировались начиная с 12 марта.