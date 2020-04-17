Безработица в Украине в этом году вырастет до 9,4% - эксперты

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты в этом году прогнозируют рост безработицы среди населения в возрасте от 15 до 70 лет до 9,4%. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.