В ООН посчитали убытки от домашнего насилия в Украине

"Для общества эта проблема (домашнее насилие - ред.) имеет конкретное экономическое выражение. Насилие в Украине, по нашим оценкам, стоит ежегодно более 200 млн долларов. Это те средства, которые тратит ежегодно и жертва, и государство на реагирование и, возможно, эта сумма далеко недооценена, поскольку небольшая часть - только 10% - обращается за помощью, а, следовательно, имеет шанс ее получить", - отметил П. Замостьян.



Кроме того, по его словам, государство работает над изменением в системе реагирования и предотвращения насилия, что также требует больших средств.



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При этом он добавил, что, кроме экономического, также является большим и моральный, а также психологический аспекты домашнего насилия.



"К насилию мы все еще относимся толерантно, поскольку 9% мужчин считает, что побить женщину - то нормально", - уточнил эксперт.



Напомним, по данным социологических опросов, в Украине 1,1 млн женщин подвергаются физическому и сексуальному насилию. Об этом говорится в исследовании "Экономическая стоимость насилия в отношении женщин в Украине" 2016-2017 гг., проведенного UNFPA (представительство Фонда ООН в области народонаселения в Украине) и "Украинским центром социальных реформ".



Кабинет министров утвердил Концепцию Государственной социальной программы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2023 года.