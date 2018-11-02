В ООН порахували збитки від домашнього насильства в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За даними дослідження ООН, боротьба із наслідками домашнього насильства щорічно коштує українцям і державі не менше 200 мільйонів доларів.Про це заявив представник Фонду ООН у сфері народонаселення в Україні (UNFPA) Павло Замостьян під час прес-конференцій, передає кореспондент УНН.
"Для суспільства ця проблема (домашнє насильство – ред.) має конкретне економічне вираження. Насильство в Україні, за нашими оцінками, коштує щорічно понад 200 млн доларів. Це ті кошти, які витрачає щорічно і жертва, і держава на реагування і, можливо, ця сума далеко недооцінена, оскільки невелика частина – лише 10% - звертається по допомогу, а, отже, має шанс її отримати", - зазначив П. Замостьян.
Крім того, за його словами, держава працює над зміною в системі реагування і запобігання насильству, що також потребує великих коштів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Половина українців вважає, що шльопати дитину – це нормально
При цьому він додав, що, крім економічного, також є великим і моральний, а також психологічний аспекти домашнього насильства.
"До насильства ми все ще ставимося толерантно, оскільки 9% чоловіків вважає, що побити жінку – то нормально", - уточнив експерт.
Нагадаємо, за даними соціологічних опитувань, в Україні 1,1 млн жінок зазнають фізичного та сексуального насильства. Про це йдеться у дослідженні “Економічна вартість насильства щодо жінок в Україні” 2016-2017 рр., проведеного UNFPA (представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні) та “Українським центром соціальних реформ”.
Кабінет міністрів затвердив Концепцію Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року.