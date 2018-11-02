В ООН порахували збитки від домашнього насильства в Україні

"Для суспільства ця проблема (домашнє насильство – ред.) має конкретне економічне вираження. Насильство в Україні, за нашими оцінками, коштує щорічно понад 200 млн доларів. Це ті кошти, які витрачає щорічно і жертва, і держава на реагування і, можливо, ця сума далеко недооцінена, оскільки невелика частина – лише 10% - звертається по допомогу, а, отже, має шанс її отримати", - зазначив П. Замостьян.



Крім того, за його словами, держава працює над зміною в системі реагування і запобігання насильству, що також потребує великих коштів.



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При цьому він додав, що, крім економічного, також є великим і моральний, а також психологічний аспекти домашнього насильства.



"До насильства ми все ще ставимося толерантно, оскільки 9% чоловіків вважає, що побити жінку – то нормально", - уточнив експерт.



Нагадаємо, за даними соціологічних опитувань, в Україні 1,1 млн жінок зазнають фізичного та сексуального насильства. Про це йдеться у дослідженні “Економічна вартість насильства щодо жінок в Україні” 2016-2017 рр., проведеного UNFPA (представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні) та “Українським центром соціальних реформ”.



Кабінет міністрів затвердив Концепцію Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року.