Половина українців вважає, що шльопати дитину – це нормально

"Майже 50% чоловіків і 33% жінок вважають, що постраждалі від домашнього насильства самі винні – тобто якщо ти постраждав, значить, ти на це заслуговуєш. Далі – 52% респондентів вважає, що дати дитині по сідниці – це є прийнятною поведінкою і для батьків це нормально", - зазначив представник організації.



За його словами, домашнє насильство є великою проблемою для всіх країн – включно із США, Австралією, африканськими країнами, не виключенням є й Україна.



Також, за даними дослідження, 45% респондентів стикалися із домашнім насильством в дитинстві – переважно в ролі жертви. В дорослому віці досвід насильства в сім'ї мали 39% жінок, 22% чоловіків. 10% вважає, що фізичне покарання дітей є нормальним в родині і немає ніякого відношення до насильства.



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"Близько 300 млн дітей з 2 до 4 років регулярно страждають від насильства. Найбільша проблема – це батьки, родичі або ті, кого діти знають. Це саме стосується і жінок – ті, хто страждає найбільше, страждають від своїх рідних. Тільки маленький відсоток страждає від незнайомців", - додав експерт.



При цьому він уточнив, що дослідження також показують дуже серйозний вплив від насильства психологічний, емоційний. "Цей вплив, який трапляється на початку, потім розвивається. Ті, хто страждають від насильства дітьми, потім стають тими, хто кривдить інших людей", - додав він.



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Представник організації також уточнив, що більшість людей вважає насильство неприйнятним, однак не знають, що робити у випадку, якщо стали свідком домашнього насильства.



Нагадаємо, в Україні вступив у силу Закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству".



За даними соціологічних опитувань, в Україні 1,1 млн жінок зазнають фізичного та сексуального насильства. Про це йдеться у дослідженні “Економічна вартість насильства щодо жінок в Україні” 2016-2017 рр., проведеного UNFPA (представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні) та “Українським центром соціальних реформ”.



Через втрату працездатності особами, які зазнають домашнього насильства, економіка України втрачає 2,4 млн доларів на рік.



Кабінет міністрів затвердив Концепцію Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року.