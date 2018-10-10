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Уряд зобов’язався до 2023 року вгамувати домашнє насильство

Уряд зобов’язався до 2023 року вгамувати домашнє насильство

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів затвердив Концепцію Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН. 

“10 жовтня Уряд на своєму засіданні ухвалив розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року“”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначене розпорядження розроблено Міністерством соціальної політики України на виконання пункту 359 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 244-р. та в зв’язку з необхідністю нормативно-правового забезпечення умов запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Як зазначається, щороку від насильства в Україні страждає близько 100 тисяч осіб, 90% із яких — жінки.

Виконанням програми будуть забезпечені:

  • зростання довіри громадян до суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, подолання психологічних та інших бар’єрів у прийнятті та реалізації рішень щодо звернення до цих суб’єктів з приводу такого насильства;
  • доступність і якість надання усіх необхідних соціальних послуг особам, постраждалим від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, у тому числі дітям, людям похилого віку, особам з інвалідністю, громадянам, що належать до інших вразливих груп, у загальних і спеціалізованих службах підтримки постраждалих осіб, визначених Законом України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”;
  • зростання кількості притягнених до відповідальності кривдників;
  • спеціальну підготовку фахівців із числа суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, що забезпечуватиме підвищення якості надання відповідної допомоги;
  • підвищення рівня обізнаності населення з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, подолання негативних стереотипів і формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки, посилення ролі чоловіків у протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;
  • підвищення якості оброблення та аналізу зібраних даних про домашнє насильство, у тому числі домашнє насильство стосовно дітей та насильство за ознакою статі, що дасть змогу проводити ефективний моніторинг виконання Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”.

Нагадаємо, уряд затвердив план щодо довголіття населення України до 2022 року.

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