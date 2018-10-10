Правительство обязалось до 2023 года умерить домашнее насилие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Кабинет министров утвердил Концепцию Государственной социальной программы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
“10 октября Правительство на своем заседании приняло распоряжение Кабинета Министров Украины ”Об одобрении Концепции Государственной социальной программы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2023 года“", - говорится в сообщении.
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Указанное распоряжение разработано Министерством социальной политики Украины во исполнение пункта 359 Плана приоритетных действий Правительства на 2018 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 марта 2018 года № 244-р. и в связи с необходимостью нормативно-правового обеспечения условий предотвращения домашнего насилия и насилия по признаку пола.
Как отмечается, ежегодно от насилия в Украине страдает около 100 тысяч человек, 90% из которых — женщины.
Выполнением программы будут обеспечены:
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- рост доверия граждан к субъектам, осуществляющим мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола, преодоление психологических и других барьеров в принятии и реализации решений об обращении к этим субъектам по поводу такого насилия;
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- доступность и качество предоставления всех необходимых социальных услуг лицам, пострадавшим от домашнего насилия, насилия по признаку пола, в том числе детям, пожилым людям, лицам с инвалидностью, гражданам, относящимся к другим уязвимых групп, в общих и специализированных службах поддержки пострадавших, определенных Законом Украины “О предотвращении и противодействии домашнему насилию”;
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- рост количества привлеченных к ответственности обидчиков;
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- специальную подготовку специалистов из числа субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола, что будет обеспечивать повышение качества предоставления соответствующей помощи;
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- повышение уровня осведомленности населения по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола, преодоление негативных стереотипов и формирование нетерпимого отношения к насильственной модели поведения, усиление роли мужчин в противодействии домашнему насилию и насилию по признаку пола;
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- повышение качества обработки и анализа собранных данных о домашнем насилии, в том числе домашнее насилие в отношении детей и насилие по признаку пола, что позволит проводить эффективный мониторинг выполнения Закона Украины “О предотвращении и противодействии домашнему насилию”.
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Напомним, правительство утвердило план долголетия населения Украины до 2022 года.