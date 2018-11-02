Половина украинцев считает, что шлепать ребенка - это нормально

"Почти 50% мужчин и 33% женщин считают, что пострадавшие от домашнего насилия сами виноваты - то есть если ты пострадал, значит, ты этого заслуживаешь. Далее - 52% респондентов считает, что дать ребенку по ягодице - это есть приемлемым поведением и для родителей это нормально", - отметил представитель организации.



По его словам, домашнее насилие является большой проблемой для всех стран - включая США, Австралию, африканские страны, не исключением является и Украина.



Также, по данным исследования, 45% респондентов сталкивались с домашним насилием в детстве - преимущественно в роли жертвы. Во взрослом возрасте опыт насилия в семье имели 39% женщин, 22% мужчин. 10% считает, что наказание детей является нормальным в семье и не имеет никакого отношения к насилию.



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"Около 300 млн детей от 2 ​​до 4 лет регулярно страдают от насилия. Самая большая проблема - это родители, родственники или те, кого дети знают. Это касается и женщин - те, кто страдает больше всего страдают от своих родных. Только маленький процент страдает от незнакомцев", - добавил эксперт.



При этом он уточнил, что исследования также показывают очень серьезное влияние от насилия психологическое, эмоциональное. "Этот влияние, которое случается в начале, затем развивается. Те, кто страдает от насилия детьми, потом становятся теми, кто обижает других людей", - добавил он.



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Представитель организации также уточнил, что большинство людей считает насилие неприемлемым, однако не знают, что делать в случае, если стали свидетелем домашнего насилия.



Напомним, в Украине вступил в силу Закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".



По данным социологических опросов, в Украине 1100000 женщин подвергаются физическому и сексуальному насилию. Об этом говорится в исследовании "Экономическая стоимость насилия в отношении женщин в Украине" 2016-2017 гг., Проведенного UNFPA (представительство Фонда ООН в области народонаселения в Украине) и " Украинским центром социальных реформ".



Из-за потери работоспособности лицами, подвергаются домашнему насилию, экономика Украины теряет 2400000 долларов в год.



Кабинет министров утвердил Концепцию Государственной социальной программы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2023 года.