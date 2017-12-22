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Економіка України втрачає 2,4 млн дол. на рік через домашнє насильство

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Через втрату працездатності особами, які зазнають домашнього насильства, економіка України втрачає 2,4 млн доларів на рік. Про це йдеться у дослідженні “Економічна вартість насильства щодо жінок в Україні” 2016-2017 рр., проведеного UNFPA (представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні) та “Українським центром соціальних реформ”, повідомляє УНН.

Економіка України втрачає 2,4 млн дол. на рік через домашнє насильство

“Внаслідок непрацездатності потерпілих від домашнього насильства економіка України втрачає 2,4 млн доларів на рік”, — йдеться у досліджені.

Зокрема, втратити ВВП внаслідок тимчасової непрацездатності складають 1,93 млн доларів на рік, втрати ВВП внаслідок інвалідності 221 тис. доларів на рік, через знижену працездатність потерпілих жінок економіка втрачає 167 тис. доларів на рік, а на виплати пенсій по інвалідності йде 36 тис. доларів на рік.

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Особисті витрати жінок, які пережили фізичне або сексуальне насильство сягають 190 млн доларів на рік (збитки від втрати майна, житла, меблів тощо, збитки від втрати заробітку, витрати на оренду житла, переїзд, юридичні консультації, медичні послуги, адміністративні збори, консультації психологів).

Нагадаємо, за статистикою, 83% постраждалих від насильства в сім'ї це жінки, 11% чоловіків та 6% дітей.

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