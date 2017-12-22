Экономика Украины теряет 2,4 млн долл. в год из-за домашнего насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Из-за потери работоспособности лицами, которые подвергаются домашнему насилию, экономика Украины теряет 2,4 млн долларов в год. Об этом говорится в исследовании "Экономическая стоимость насилия в отношении женщин в Украине" 2016-2017 гг., проведенной UNFPA (представительством Фонда ООН в области народонаселения в Украине) и "Украинским центром социальных реформ", сообщает УНН.
"В результате нетрудоспособности пострадавших от домашнего насилия экономика Украины теряет 2,4 млн долларов в год", - говорится в исследовании.
В частности, потерять ВВП вследствие временной нетрудоспособности составляют 1,93 млн долларов в год, потери ВВП в результате инвалидности 221 тыс. долларов в год, из-за пониженной работоспособности пострадавших женщин экономика теряет 167 тыс. долларов в год, а на выплаты пенсий по инвалидности уходит 36 тыс. долларов в год.
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Личные расходы женщин, переживших физическое или сексуальное насилие достигают 190 млн долларов в год (убытки от потери имущества, жилья, мебели и т.д., убытки от потери заработка, расходы на аренду жилья, переезд, юридические консультации, медицинские услуги, административные сборы, консультации психологов ).
Напомним, по статистике, 83% пострадавших от насилия в семье это женщины, 11% мужчин и 6% детей.