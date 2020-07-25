В ООН осудили применение силы против протестующих в американском Портленде

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103732 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113151 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118041 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152362 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117286 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142793 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104532 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102870 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105203 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102322 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В ООН осудили применение силы против протестующих в американском Портленде

В ООН осудили применение силы против протестующих в американском Портленде

Киев  •  УНН

 • 15055 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В ООН крайне обеспокоены ситуацией в американском Портленде, штат Орегон, в частности тем, что правоохранители США применяют силу против мирных участников протестов и журналистов. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

В ходе брифинга в Женеве пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл предупредила, что такие задержания в Портленде могут квалифицироваться как незаконные, поскольку людей задерживают правоохранители США без каких-либо опознавательных знаков.

“Люди должны иметь право на мирные протесты. Крайне важно не допускать необоснованного, непропорционального или дискриминационного применения силы… Любой человек, пострадавший от чрезмерного применения силы, имеет право на оперативное и прозрачное расследование”, - подчеркнула Тросселл.

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Она сообщила, что в ближайшее время Комитет по правам человека выпустит “Общее толкование” к статье 21-й Международного пакта о гражданских и политических правах, где провозглашается право на мирные собрания.

Напомним, по городам США, включая Портленд, прокатилась волна протестов против расовой дискриминации, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских в Миннеаполисе. Некоторые демонстрации сопровождались беспорядками и погромами.

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Для установления порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может задействовать масштабные активы федеральных правоохранительных органов для борьбы с протестующими в городах, где у власти находятся демократы.

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