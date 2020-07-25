В ООН осудили применение силы против протестующих в американском Портленде
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В ООН крайне обеспокоены ситуацией в американском Портленде, штат Орегон, в частности тем, что правоохранители США применяют силу против мирных участников протестов и журналистов. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
В ходе брифинга в Женеве пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл предупредила, что такие задержания в Портленде могут квалифицироваться как незаконные, поскольку людей задерживают правоохранители США без каких-либо опознавательных знаков.
“Люди должны иметь право на мирные протесты. Крайне важно не допускать необоснованного, непропорционального или дискриминационного применения силы… Любой человек, пострадавший от чрезмерного применения силы, имеет право на оперативное и прозрачное расследование”, - подчеркнула Тросселл.
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Она сообщила, что в ближайшее время Комитет по правам человека выпустит “Общее толкование” к статье 21-й Международного пакта о гражданских и политических правах, где провозглашается право на мирные собрания.
Напомним, по городам США, включая Портленд, прокатилась волна протестов против расовой дискриминации, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских в Миннеаполисе. Некоторые демонстрации сопровождались беспорядками и погромами.
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Для установления порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может задействовать масштабные активы федеральных правоохранительных органов для борьбы с протестующими в городах, где у власти находятся демократы.