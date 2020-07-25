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В ООН засудили застосування сили проти протестуючих в американському Портленді

В ООН засудили застосування сили проти протестуючих в американському Портленді

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. В ООН вкрай стурбовані ситуацією в американському Портленді, штат Орегон, зокрема тим, що правоохоронці США застосовують силу проти мирних учасників протестів та журналістів. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

В ході брифінгу в Женеві прес-секретар Управління Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл попередила, що такі затримання в Портленді можуть кваліфікуватися як незаконні, оскільки людей затримують правоохоронці США без будь-яких розпізнавальних знаків.

"Люди повинні мати право на мирні протести. Вкрай важливо не допускати необгрунтованого, непропорційного або дискримінаційного застосування сили... Будь-яка людина, яка постраждала від надмірного застосування сили, має право на оперативне і прозоре розслідування", - підкреслила Тросселл.

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Вона повідомила, що найближчим часом Комітет з прав людини випустить "Загальні тлумачення" до статті 21-ї Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, де проголошується право на мирні зібрання.

Нагадаємо, по містах США, включаючи Портленд, прокотилася хвиля протестів проти расової дискримінації, пов'язаних зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув від рук поліцейських в Міннеаполісі. Деякі демонстрації супроводжувалися заворушеннями і погромами.

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Для встановлення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США, приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводився комендантську годину.

Президент США Дональд Трамп заявив , що може задіяти масштабні активи федеральних правоохоронних органів для боротьби з протестуючими в містах, де при владі перебувають демократи.

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