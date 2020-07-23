Предвыборная реклама Трампа использовала фото с Революции достоинства, чтобы показать хаос и насилие

КИЕВ. 23 июля. УНН. В рекламе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа использовали фото протестующих во время революции достоинства в Украине в 2014 году. В публикации, которая появилась в Фейсбуке с пометкой, что она оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC., использовано две фотографии: на первой изображен Трамп рядом с сотрудниками правоохранительных органов, на второй протестующие, которые борются с милицией в Киеве во время Майдана. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.