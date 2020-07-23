Предвыборная реклама Трампа использовала фото с Революции достоинства, чтобы показать хаос и насилие

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В рекламе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа использовали фото протестующих во время революции достоинства в Украине в 2014 году. В публикации, которая появилась в Фейсбуке с пометкой, что она оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC., использовано две фотографии: на первой изображен Трамп рядом с сотрудниками правоохранительных органов, на второй протестующие, которые борются с милицией в Киеве во время Майдана. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

В подписи под фотографиями говорится: “Общественная безопасность против хаоса и насилия”.

Недавно США были охвачены волной массовых протестов из-за жестокости полиции касательно темнокожих американцев после убийства Джорджа Флойда сотрудниками правоохранительных органов Миннесоты. Некоторые лица использовали протесты для мародерства и грабежа магазинов. Во время протестов пострадали как активисты, так и полицейские.

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В ходе массовых беспорядков Трамп, хотя и назвал смерть Флойда ужасной, поддерживал позицию правоохранительных органов.

Впрочем, использованная Трампом фотография, изображающая-демократические протесты в Украине в 2014 году, а не недавние массовые акции в США.

LOL

a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters ...

... only it’s a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich’s thugs fought to quash a democratic uprising. https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s

— Jesse Lehrich (@JesseLehrich) July 22, 2020

Реклама стала вирусной среди критиков Трампа. Представители его предвыборного штаба пока никак не отреагировали на запросы СМИ по ней.

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Соединенные Штаты поддерживали украинских протестующих, которые выступили против ныне экс-президента Виктора Януковича: тот отказался от ассоциации с ЕС и согласился на более тесные отношения с Россией, что вызвало протесты.

Участники Революции достоинства, которая пришлась на позднюю осень и зиму, несколько месяцев провели на центральной площади столицы, неоднократно сталкиваясь с жестокостью милиции и “Беркута”, чем вызвали восторг по всему миру.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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