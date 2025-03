Предвыборная реклама Трампа использовала фото с Революции достоинства, чтобы показать хаос и насилие

В подписи под фотографиями говорится: “Общественная безопасность против хаоса и насилия”.

Недавно США были охвачены волной массовых протестов из-за жестокости полиции касательно темнокожих американцев после убийства Джорджа Флойда сотрудниками правоохранительных органов Миннесоты. Некоторые лица использовали протесты для мародерства и грабежа магазинов. Во время протестов пострадали как активисты, так и полицейские.

В ходе массовых беспорядков Трамп, хотя и назвал смерть Флойда ужасной, поддерживал позицию правоохранительных органов.

Впрочем, использованная Трампом фотография, изображающая-демократические протесты в Украине в 2014 году, а не недавние массовые акции в США.

LOL



a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters ...



... only it’s a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich’s thugs fought to quash a democratic uprising. https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s

— Jesse Lehrich (@JesseLehrich) July 22, 2020

Реклама стала вирусной среди критиков Трампа. Представители его предвыборного штаба пока никак не отреагировали на запросы СМИ по ней.

Соединенные Штаты поддерживали украинских протестующих, которые выступили против ныне экс-президента Виктора Януковича: тот отказался от ассоциации с ЕС и согласился на более тесные отношения с Россией, что вызвало протесты.

Участники Революции достоинства, которая пришлась на позднюю осень и зиму, несколько месяцев провели на центральной площади столицы, неоднократно сталкиваясь с жестокостью милиции и “Беркута”, чем вызвали восторг по всему миру.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.