Передвиборча реклама Трампа використала фото з Революції гідності, щоб змалювати хаос та насильство

У підписі під фотографіями мовиться: “Громадська безпека проти хаосу і насильства”.

Нещодавно США були охоплені хвилею масових протестів через жорстокість поліції щодо темношкірих американців після вбивства Джорджа Флойда співробітниками правоохоронних органів Міннесоти. Деякі особи використали протести для мародерства та пограбування магазинів. Під час протестів постраждали як активісти, так і поліцейські.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп: мені не потрібна допомога України, щоб перемогти на виборах

У ході масових заворушень Трамп, хоч і назвав смерть Флойда жахливою, підтримував позицію правоохоронних органів.

Втім, використана Трампом фотографія, зображає продемократичні протести в Україні у 2014 році, а не недавні масові акції у США.

LOL



a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters...



...only it’s a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich’s thugs fought to quash a democratic uprising.https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s

— Jesse Lehrich (@JesseLehrich) July 22, 2020

Реклама стала вірусною серед критиків Трампа. Представники його передвиборчого штабу поки ніяк не відреагували на запити ЗМІ щодо неї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білий дім опублікував в Instagram фото з подушками та ковдрами для України

Сполучені Штати підтримували українських протестуючих, які виступили проти нині експрезидента Віктора Януковича: той відмовився від асоціації з ЄС та погодився на більш тісні стосунки з Росією, що викликало протести.

Учасники Революції гідності, яка припала на пізню осінь і зиму, кілька місяців провели на центральній площі столиці, неодноразово стикаючись з жорстокістю міліції та “Беркуту”, чим викликали захоплення по всьому світу.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.