Передвиборча реклама Трампа використала фото з Революції гідності, щоб змалювати хаос та насильство

КИЇВ. 23 липня. УНН. У рекламі передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа використали фото протестуючих під час Революції гідності в Україні у 2014 році. У дописі, який з’явився у “Фейсбуці” з позначкою, що він оплачений організацією Donald J. Trump for President, INC., використано дві фотографії: на першій зображений Трамп поруч зі співробітниками правоохоронних органів, на другій протестуючі, які борються з міліцією у Києві під час Майдану. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.