В ООН обнаружили, что их отчеты почти никто не читает
Киев • УНН
Генсек ООН Антониу Гутерриш представил отчет, который свидетельствует, что документы организации почти не читают. В прошлом году ООН провела 27 000 встреч и подготовила 1100 отчетов, многие из которых не имеют широкой популярности.
В отчете Организации Объединенных Наций (ООН), посвященном повышению эффективности и снижению затрат, отмечается, что документы организации почти не читают. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 1 августа, представил странам отчет, подготовленный в рамках его инициативы по реформированию UN80, которая сосредоточена на том, как сотрудники ООН выполняют тысячи задач, возложенных на них Генеральной Ассамблеей или Советом Безопасности.
По словам Гутерриша, в прошлом году ООН поддержала 27 000 встреч с участием 240 органов, а секретариат ООН подготовил 1100 отчетов, что на 20% больше, чем в 1990 году.
Огромное количество встреч и отчетов доводит систему – и всех нас – до предела. Многие из этих отчетов не имеют широкой популярности. 5% самых популярных отчетов загружаются более 5500 раз, тогда как каждый пятый отчет загружается менее 1000 раз. И загрузка не обязательно означает чтение
Отмечается, что ООН сталкивается с кризисом ликвидности по меньшей мере седьмой год подряд, поскольку не все 193 государства-члена ООН уплачивают свои обязательные регулярные взносы полностью или вовремя.
Среди предложений, выдвинутых Гутерришем: "Меньше встреч. Меньше отчетов, но таких, которые способны полностью соответствовать требованиям всех поставленных задач".
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