В ООН обнаружили, что их отчеты почти никто не читает

В отчете Организации Объединенных Наций (ООН), посвященном повышению эффективности и снижению затрат, отмечается, что документы организации почти не читают. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 1 августа, представил странам отчет, подготовленный в рамках его инициативы по реформированию UN80, которая сосредоточена на том, как сотрудники ООН выполняют тысячи задач, возложенных на них Генеральной Ассамблеей или Советом Безопасности.

По словам Гутерриша, в прошлом году ООН поддержала 27 000 встреч с участием 240 органов, а секретариат ООН подготовил 1100 отчетов, что на 20% больше, чем в 1990 году.

Огромное количество встреч и отчетов доводит систему – и всех нас – до предела. Многие из этих отчетов не имеют широкой популярности. 5% самых популярных отчетов загружаются более 5500 раз, тогда как каждый пятый отчет загружается менее 1000 раз. И загрузка не обязательно означает чтение