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В ООН виявили, що їхні звіти майже ніхто не читає

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Генсек ООН Антоніу Гутерріш представив звіт, який свідчить, що документи організації майже не читають. Минулого року ООН провела 27 000 зустрічей та підготувала 1100 звітів, багато з яких не мають широкої популярності.

В ООН виявили, що їхні звіти майже ніхто не читає

У звіті Організації Об'єднаних Націй (ООН), присвяченому підвищенню ефективності та зниженню витрат, зазначається, що документи організації майже не читають. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Так, генеральний секретар ООН Антонніу Гуттеріш у п'ятницю, 1 серпня, представив країнам звіт, підготовлений у межах його ініціативи з реформування UN80, яка зосереджена на тому, як співробітники ООН виконують тисячі завдань, покладених на них Генеральною Асамблеєю чи Радою Безпеки.

За словами Гуттеріша, минулого року ООН підтримала 27 000 зустрічей за участю 240 органів, а секретаріат ООН підготував 1100 звітів, що на 20% більше, ніж у 1990 році.

Величезна кількість зустрічей та звітів доводить систему - і всіх нас - до межі. Багато із цих звітів не мають широкої популярності. 5% найпопулярніших звітів завантажуються понад 5500 разів, тоді як кожен п’ятий звіт завантажується менш ніж 1000 разів. І завантаження не обов’язково означає читання

- сказав генсек ООН.

Зазначається, що ООН стикається з кризою ліквідності щонайменше сьомий рік поспіль, оскільки не всі 193 держави-члени ООН сплачують свої обов'язкові регулярні внески повністю або вчасно.

Серед пропозицій, висунутих Гутеррішем: "Менше зустрічей. Менше звітів, але таких, які здатні повністю відповідати вимогам усіх поставлених завдань". 

ЄС закликав Радбез ООН посилити тиск на росію, щоб припинити війну в Україні02.08.25, 03:57 • 3478 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Антоніу Гутерреш
Reuters
Організація Об'єднаних Націй