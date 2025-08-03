В ООН виявили, що їхні звіти майже ніхто не читає

У звіті Організації Об'єднаних Націй (ООН), присвяченому підвищенню ефективності та зниженню витрат, зазначається, що документи організації майже не читають. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Так, генеральний секретар ООН Антонніу Гуттеріш у п'ятницю, 1 серпня, представив країнам звіт, підготовлений у межах його ініціативи з реформування UN80, яка зосереджена на тому, як співробітники ООН виконують тисячі завдань, покладених на них Генеральною Асамблеєю чи Радою Безпеки.

За словами Гуттеріша, минулого року ООН підтримала 27 000 зустрічей за участю 240 органів, а секретаріат ООН підготував 1100 звітів, що на 20% більше, ніж у 1990 році.

Величезна кількість зустрічей та звітів доводить систему - і всіх нас - до межі. Багато із цих звітів не мають широкої популярності. 5% найпопулярніших звітів завантажуються понад 5500 разів, тоді як кожен п’ятий звіт завантажується менш ніж 1000 разів. І завантаження не обов’язково означає читання