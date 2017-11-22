В ООН назвали приговор Ратко Младичу "исторической победой правосудия"

По словам аль-Хусейна, Младич является "воплощением зла" и несет ответственность за "страшные преступления, равных которым Европа не знала со времен Второй мировой войны".

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"Наказание Младичу не вернет семьям их близких и не перечеркнет прошлого, но я глубоко верю, что этот приговор сможет заглушить голоса тех, кто отрицает эти ужасные преступления или прославляет тех, кто их совершил", - сказал он.

Напомним, Трибунал ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии признал бывшего генерала боснийских сербов Ратко Младича виновным в геноциде и преступлениях против человечности, и приговорил его к пожизненному заключению.