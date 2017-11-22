В ООН назвали вирок Ратко Младичу "історичною перемогою правосуддя"

За словами аль-Хусейна, Младич є "втіленням зла" і несе відповідальність за "страшні злочини, рівних яким Європа не знала з часів Другої світової війни".

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"Покарання Младичу не поверне сім'ям їх близьких і не перекреслить минулого, але я глибоко вірю, що цей вирок зможе заглушити голоси тих, хто заперечує ці жахливі злочини або прославляє тих, хто їх скоїв", - сказав він.

Нагадаємо, Трибунал ООН з військових злочинів в колишній Югославії визнав колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича винним у геноциді та злочинах проти людяності, і засудив його до довічного ув’язнення.