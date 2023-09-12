В ООН назвали количество мирных украинцев, пострадавших из-за полномасштабной войны РФ

Детали

Данные содержат зарегистрированные случаи гибели и ранений среди гражданского населения в Украине из-за большой войны.

Отмечается, что жертвами среди гражданского населения Украины стали 27 149 человек:



9614 были убиты,



17535 были ранены.



За первые десять дней сентября количество потерь среди гражданского населения в Украине, по данным ООН, составило 292 человека. Среди них:



55 были убиты (29 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока неизвестен),



и 237 получили ранения (101 мужчина, 77 женщин, 7 мальчиков, 2 девочки, а также 50 взрослых, пол которых - неизвестен).



При этом в организации обращают внимание, что фактические цифры - значительно выше, поскольку "получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения". Это касается, например, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН: россия незаконно вывезла на подконтрольную себе территорию уже более 2,5 млн украинцев