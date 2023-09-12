В ООН назвали количество мирных украинцев, пострадавших из-за полномасштабной войны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. С начала полномасштабной войны в Украине погибли более 9,6 тысячи мирных жителей, и еще более 17,5 тысяч человек были ранены. Об этом сообщает говорится в отчете Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, передает УНН.
Детали
Данные содержат зарегистрированные случаи гибели и ранений среди гражданского населения в Украине из-за большой войны.
Отмечается, что жертвами среди гражданского населения Украины стали 27 149 человек:
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- 9614 были убиты,
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- 17535 были ранены.
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За первые десять дней сентября количество потерь среди гражданского населения в Украине, по данным ООН, составило 292 человека. Среди них:
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- 55 были убиты (29 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока неизвестен),
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- и 237 получили ранения (101 мужчина, 77 женщин, 7 мальчиков, 2 девочки, а также 50 взрослых, пол которых - неизвестен).
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При этом в организации обращают внимание, что фактические цифры - значительно выше, поскольку "получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения". Это касается, например, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.
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