В ООН назвали кількість мирних українців, які постраждали через повномасштабну війну РФ

Деталі

Дані містять зареєстровані випадки загибелі та поранень серед цивільного населення в Україні через велику війну.

Зазначається, що жертвами серед цивільного населення України стали 27 149 людей:



9614 були вбиті,



17535 були поранені.



За перші десять днів вересня кількість втрат серед цивільного населення в Україні, за даними ООН, склала 292 людини. Серед них:



55 були вбиті (29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчинка, а також 4 дорослих, стать яких поки невідома),



та 237 отримали поранення (101 чоловік, 77 жінок, 7 хлопчиків, 2 дівчинки, а також 50 дорослих, стать яких - невідома).



При цьому в організації звертають увагу, що фактичні цифри - значно вищі, оскільки "отримання інформації з деяких місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження". Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.

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