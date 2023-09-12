В ООН назвали кількість мирних українців, які постраждали через повномасштабну війну РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. З початку повномасштабної війни в Україні загинули понад 9,6 тисячі мирних жителів, і ще понад 17,5 тисяч людей було поранено. Про це повідомляє йдеться у звіті Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини, передає УНН.
Деталі
Дані містять зареєстровані випадки загибелі та поранень серед цивільного населення в Україні через велику війну.
Зазначається, що жертвами серед цивільного населення України стали 27 149 людей:
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- 9614 були вбиті,
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- 17535 були поранені.
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За перші десять днів вересня кількість втрат серед цивільного населення в Україні, за даними ООН, склала 292 людини. Серед них:
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- 55 були вбиті (29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчинка, а також 4 дорослих, стать яких поки невідома),
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- та 237 отримали поранення (101 чоловік, 77 жінок, 7 хлопчиків, 2 дівчинки, а також 50 дорослих, стать яких - невідома).
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При цьому в організації звертають увагу, що фактичні цифри - значно вищі, оскільки "отримання інформації з деяких місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження". Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.
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