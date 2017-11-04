В ООН поступило несколько десятков обвинений в секс-преступлениях ее персонала

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 3628 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65611 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133497 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108730 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111140 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101599 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102859 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147920 просмотра

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В ООН поступило несколько десятков обвинений в секс-преступлениях ее персонала

В ООН поступило несколько десятков обвинений в секс-преступлениях ее персонала

Киев  •  УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Организация Объединенных Наций сообщила о 31 новом обвинении в сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации, полученном в адрес ее сотрудников, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Эти жалобы, как сообщили в организации, поступили в течение трех месяцев с июля по сентябрь и касаются событий разной давности. 15 обвинений касаются сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 12 - военного персонала миротворческих миссий. Из 31 случая один был подтвержден, 14 стали предметом расследований, а остальные находятся в стадии предварительной оценки.

В январе 2017 года ООН ввела новую систему сбора данных об обвинениях в сексуальной эксплуатации и насилии, чтобы улучшить свою прозрачность. Благодаря новому подходу в ООН стали поступать жалобы, касающиеся событий, которые произошли несколько лет назад, сообщили в ООН.

В указанном 31 случае речь идет как минимум о 24 женщинах и 6 девочках, ставших жертвами сексуальных преступлений сотрудников ООН. В Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Гаити с потерпевшими работают адвокаты ООН.

Напомним, около 40 млн человек в мире находится в современном рабстве.

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