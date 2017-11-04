В ООН поступило несколько десятков обвинений в секс-преступлениях ее персонала

Эти жалобы, как сообщили в организации, поступили в течение трех месяцев с июля по сентябрь и касаются событий разной давности. 15 обвинений касаются сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 12 - военного персонала миротворческих миссий. Из 31 случая один был подтвержден, 14 стали предметом расследований, а остальные находятся в стадии предварительной оценки.

В январе 2017 года ООН ввела новую систему сбора данных об обвинениях в сексуальной эксплуатации и насилии, чтобы улучшить свою прозрачность. Благодаря новому подходу в ООН стали поступать жалобы, касающиеся событий, которые произошли несколько лет назад, сообщили в ООН.

В указанном 31 случае речь идет как минимум о 24 женщинах и 6 девочках, ставших жертвами сексуальных преступлений сотрудников ООН. В Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Гаити с потерпевшими работают адвокаты ООН.

Напомним, около 40 млн человек в мире находится в современном рабстве.