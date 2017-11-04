В ООН надійшло кілька десятків звинувачень у секс-злочинах її персоналу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Організація Об'єднаних Націй повідомила про 31 нове обвинувачення в сексуальному насильстві і сексуальній експлуатації, отримане на адресу її співробітників, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Ці скарги, як повідомили в організації, надійшли протягом трьох місяців з липня по вересень і стосуються подій різної давності. 15 звинувачень стосуються співробітників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 12 - військового персоналу миротворчих місій. З 31 випадку один був підтверджений, 14 стали предметом розслідувань, а інші перебувають у стадії попередньої оцінки.
У січні 2017 року ООН ввела нову систему збору даних про звинувачення в сексуальній експлуатації та насильстві, щоб поліпшити свою прозорість. Завдяки новому підходу в ООН стали надходити скарги, що стосуються подій, які відбулися кілька років тому, повідомили в ООН.
У зазначеному 31 випадку йдеться щонайменше про 24 жінок і 6 дівчаток, які стали жертвами сексуальних злочинів співробітників ООН. У Центральноафриканській Республіці, Південному Судані, Демократичній Республіці Конго і Гаїті з потерпілими працюють адвокати ООН.
Нагадаємо, близько 40 млн осіб в світі перебувають у сучасному рабстві.