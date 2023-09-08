В оккупированном Симферополе "депутат" протаранил несколько машин: один из пострадавших в тяжелом состоянии

Детали

ДТП произошло недалеко от торгового дома «Киевский». Автомобиль "депутата" занесло и он влетел в авто 61-летнего Петра Лесика. Врачи диагностировали у него перелом ребер, ног, а также разрыв селезенки и легких. Сейчас он находится в реанимации.

По информации Telegram-канала Mash, у автомобиля, за рулем которого был олег щербаков, отлетело на ходу колесо.

Всего в ДТП трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии экстренно госпитализирован в реанимацию.

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