В оккупированном Симферополе "депутат" протаранил несколько машин: один из пострадавших в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Так называемый депутат "Общественной палаты" оккупированного Крыма олег щербаков протаранил несколько машин в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло недалеко от торгового дома «Киевский». Автомобиль "депутата" занесло и он влетел в авто 61-летнего Петра Лесика. Врачи диагностировали у него перелом ребер, ног, а также разрыв селезенки и легких. Сейчас он находится в реанимации.
По информации Telegram-канала Mash, у автомобиля, за рулем которого был олег щербаков, отлетело на ходу колесо.
Всего в ДТП трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии экстренно госпитализирован в реанимацию.
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