В окупованому Сімферополі "депутат" протаранив кілька машин: один із постраждалих у тяжкому стані

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ДТП сталося неподалік торговельного будинку “Київський”. Автомобіль “депутата” занесло і він влетів в авто 61-річного петра лесика. Лікарі діагностували у нього перелом ребер, ніг, а також розрив селезінки та легень. Нині він перебуває у реанімації.

За інформацією Telegram-каналу Mash, у автомобіля, за кермом якого олег щербаков, відлетіло на ходу колесо.

Всього в ДТП троє постраждалих, один з них у тяжкому стані екстрено госпіталізований до реанімації.

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