В окупованому Сімферополі "депутат" протаранив кілька машин: один із постраждалих у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Так званий депутат "Громадської палати" окупованого Криму олег щербаков протаранив кілька машин у Сімферополі. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, пише УНН.
Деталі
ДТП сталося неподалік торговельного будинку “Київський”. Автомобіль “депутата” занесло і він влетів в авто 61-річного петра лесика. Лікарі діагностували у нього перелом ребер, ніг, а також розрив селезінки та легень. Нині він перебуває у реанімації.
За інформацією Telegram-каналу Mash, у автомобіля, за кермом якого олег щербаков, відлетіло на ходу колесо.
Всього в ДТП троє постраждалих, один з них у тяжкому стані екстрено госпіталізований до реанімації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В окупованому Криму військова вантажівка спровокувала ДТП